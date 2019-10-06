Barış Pınarı ile ilgili detaylar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti'nin Ankara Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamaların ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ve Habertürk'e konuşan Uluslararası Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'ın "Barış Pınarı" ile ilgili değerlendirmeleri şöyle...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BARIŞ PINARI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde partisinin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'da yaptığı açıklamada, Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali olarak yorumlanan önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuna olası harekata ilişkin, "Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır." dedi.

HAREKÂTIN ADI: "BARIŞ PINARLARI MI?"

Habertürk'ten Alper Uruş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini yorumlayan Uluslararası Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın cümlesinde 'Barış pınarları" ifadesi geçti ki; bu harekatın adı olabileceği gibi tek noktadan değil çok eksenli bir operasyon olabileceğini akıllara getiriyor." değerlendirmesini yaptı.