Barış Pınarı Harekatı bitti mi?

Güvenlik kaynakları, mevcut Barış Pınarı Harekatı bölgesinin dışında yeni bir bölgenin ele geçirilmesi, orada hakimiyetin , kontrolün sağlanmasının söz konusu olmadığını belirtti. Öte yandan taciz ve saldırılara karşılık veriliyor...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise; Barış Pınarı Harekatı alanında şu ana kadar 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

Pençe operasyonlarında ise bugüne kadar 163 terörist etkisiz hale getirildi.