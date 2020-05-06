Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen EYP'lerin imhası sürüyor.

Terör örgütü PKK/YPG tarafından sivilleri hedef alacak ve azami zayiat verdirecek şekilde hazırlanmış EYP, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) timlerimizce imha edildi" denildi.