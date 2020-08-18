Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri

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Survivor 2020 yarışmacıları Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı, önceki gün Çeşme'de hayranları tarafından görüntülendi. Çiftin birlikte yer aldıkları kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Bu görüntülerin ardından ikilinin aşk yaşayıp, yaşamadığı merak konusu oldu. Çift, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.