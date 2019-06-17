Oyuncu ve manken Barış Murat Yağcı, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Eczaneye uğrayıp ilaçlarını almaya geldiğini söyleyen oyuncu, kendine yöneltilen soruları ayaküstü yanıtladı.

Yağcı, "Biraz üşütmüşüm, ilaçlarımı almaya geldim. Her şey gayet yolunda. Gelen birkaç proje teklifi var, okuma aşamasındayım. Netleşince daha sonra tekrar daha detaylı konuşuruz" açıklamasında bulundu.