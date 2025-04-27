Barış Kılıç ve ailesinin roma tatili

SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakteri 'Ömer'i canlandıran Barış Kılıç, ailesiyle birlikte tatil yapmak için İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti.

REKLAM advertisement1

2007'de Ayşegül Kılıç ile hayatını birleştiren Barış Kılıç; eşi, oğulları Batu Kılıç ve Emir Kılıç ile birlikte Roma'nın tadını çıkardı. Bu keyifli tatilden kareleri ise Ayşegül Kılıç, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram