Barış Kanbak: Ciddi bir ders çıkarmamız gerekiyor

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Kayserispor’a 2-1 mağlup oldu.

Müsabakanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Barış Kanbak, şu ifadeleri kullandı:

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“Bugün iç sahadaki kötü oyunumuz, kötü sonuçlarımız devam etti. Bizim için üzücü bir akşam. Bugün müsabakayı aslında ilk yarıda kaybettiğimizi düşünüyorum. İlk yarıdaki oyunumuz ne bizim uygulamak istediğimiz ne de onay verdiğimiz ve beklemediğimiz bir oyundu. Oyunculara oynadığımız maçlarda belirleyici hep biz oluyoruz dedik, hem olumlu hem olumsuz anlamda. Bugün de olumsuz anlamda maçın ve skorun belirleyicisi olduk. İç sahada yaptığımız 5. penaltı. Bu da üzerine düşünmemiz gereken bir konu. Bence ciddi bir sayı. Düzeltmemiz gerekiyor. İstatistiğin maç kazandırmadığı örneğini bugün göstermiş olduk. Buradan ciddi bir ders çıkarmamız gerekiyor. İç sahada hiç kazanamadık ve puanları kötü oynayarak kaybettik. Nihayetinde de 24 kez ceza sahasına girdiğin bir ikinci yarıda 1 tane gol çıkartıyorsan rakipten ziyade kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Şimdi Sivas deplasmanımız var bizim için umut verici olan bu, sıradaki maçımızın deplasmanda olması. Milli aramız var, çalışmak için ve planlama yapmak için iyi bir fırsat. Umarız iyi değerlendiririz”