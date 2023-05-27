İstanbul’da düzenlenen operasyonla çökertilen ‘Barış Boyun suç örgütü’nün önemli isimlerine Gürcistan’da silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Barış Boyun’un sağ kollarından biri olan Emircan Yılmaz öldürüldü. İki adamı ise yaralandı. Silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi İstanbul’daki ‘Barış Boyun suç örgütü’ kapsamında yapılan soruşturmada aranan firari şüphelilerdi. Mustafa Şekeroğlu'nun haberi
Kırmızı bültenle aranırken İtalya’da yakalanan Barış Boyun'un İstanbul’da yönettiği ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çökertilen suç çetesi ile ilgili yurt dışında önemli gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Barış Boyun’un sağ kollarından biri olan Emircan Yılmaz ve iki adamı Gürcistan’a bağlı Abhazya’da silahlı saldırıya uğradı.
BİRİ ÖLDÜRÜLDÜ İKİSİ YARALI
Olay 23 Mayıs günü Abhazya’da gerçekleşti. Barış Boyun’un önemli adamı olduğu öğrenilen Emirhan Yılmaz ve iki adamı olan Ahmet Aydın ile Beratcan Gökdemir bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Emirhan Yılmaz hayatını kaybetti. Gökdemir ve Aydın ise yaralandı.
ARANAN FİRARİ İSİMLERDİ
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki ay önce ‘Barış Boyun suç örgütü’ne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlemişti. Düzenlenen operasyonlarda birçok örgüt üyesi gözaltına alınmıştı. Ardından peş peşe operasyonlar devam edildi. Abhazya’da öldürülen Emirhan Yılmaz ve olayda yaralanan Ahmet Aydın ile Beratcan Gökdemir, İstanbul’da suç örgütüne yönelik yapılan soruşturma kapmasında firari şüpheliler olarak arandıkları ortaya çıktı.
TETİKÇİ AZERBAYCANLI
Gürcistan basınında yer alan habere göre saldırıyı Azerbaycan uyruklu Nicat İbrahimoğlu gerçekleştirdi. Şüpheli polis tarafından her yerde aranıyor.
8 CİNAYET DOSYALARI ÇIKMIŞTI
İstanbul polisi tarafından çökertilen suç örgütünün 8 cinayet olayını gerçekleştirdikleri ortaya çıkmıştı. Cinayet dosyaların dışında birçok suç kayıtları bulunan çetenin işlediği ve dosyada yer alan cinayetler şöyle sıralandı.
-16 Nisan 2022'de Yüksel Ustahüseyin'in öldürülmesi
-08 Eylül 2022'de Şişli'de Sırp çete lideri Jovan Vukotic'in öldürülmesi
-22 Eylül 2022'de Beşiktaş'ta gece kulübü önünde Yasin Keskin'in öldürülmesi,
-15 Ekim 2022’de Bahçelievler’de Halil Güzel’in öldürülmesi
-20 Kasım 2022’de Beyoğlu’nda Murat Fırat Canlı’nın öldürülmesi
-24 Aralık 2022'de Kağıthane'de çıkan çatışmada yolda geçen olayla ilgisi olmayan Ramazan Arslan isimli Kuran Kursu Hocasının öldürülmesi,
-14 Ocak 2023'te Haliç Köprüsü Cumali Aslan’nın öldürülmesi
-2 Şubat 2023’de Sarıyer Zekeriyaköy’de Ferhat Yeşilkaya’nın öldürülmesi
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Barış Boyun’un önemli adamı öldürüldü - En Son Haberler/baris-boyunun-onemli-adami-olduruldu-3595393
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.