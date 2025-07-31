Barış Arduç'tan Gupse Özay'a romantik doğum günü kutlaması

Ünlü oyuncu Gupse Özay, 41'inci yaş gününü kutladı.

REKLAM advertisement1

2020'de hayatını birleştirdiği eşi Barış Arduç, bu günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taçlandırdı. Arduç, kızları Jan Asya ve eşi Gupse Özay'ın bir arada olduğu samimi fotoğrafları takipçileriyle paylaşarak doğum gününü kutladı.

Gupse Özay ise kendi doğum günü partisinden keyifli kareleri sosyal medya hesabından takipçilerine ulaştırdı. Paylaşımlarına eklediği; "Coşkulu bir kırk bir... İyi ki doğdum." notuyla mutluluğunu dile getirdi.

Fotoğraflar: Instagram