Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Barış Arduç'tan Gupse Özay'a romantik doğum günü kutlaması - Magazin haberleri

        Barış Arduç'tan Gupse Özay'a romantik doğum günü kutlaması

        Barış Arduç, 41 yaşına giren eşi Gupse Özay'ın doğum gününü, kızları Jan Asya ile birlikte yer aldıkları fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 08:10 Güncelleme: 31.07.2025 - 08:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Romantik doğum günü kutlaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ünlü oyuncu Gupse Özay, 41'inci yaş gününü kutladı.

        2020'de hayatını birleştirdiği eşi Barış Arduç, bu günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taçlandırdı. Arduç, kızları Jan Asya ve eşi Gupse Özay'ın bir arada olduğu samimi fotoğrafları takipçileriyle paylaşarak doğum gününü kutladı.

        Gupse Özay ise kendi doğum günü partisinden keyifli kareleri sosyal medya hesabından takipçilerine ulaştırdı. Paylaşımlarına eklediği; "Coşkulu bir kırk bir... İyi ki doğdum." notuyla mutluluğunu dile getirdi.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Barış Arduç
        #gupse özay

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 milyondan fazla kişinin ehliyeti geçersiz sayılabilir
        2 milyondan fazla kişinin ehliyeti geçersiz sayılabilir
        Yağmur, sıcak hava ve toz taşınımı uyarıları
        Yağmur, sıcak hava ve toz taşınımı uyarıları
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        "Kimsenin dolara saldırmasına izin vermeyeceğiz"
        "Kimsenin dolara saldırmasına izin vermeyeceğiz"
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Avrupa’da en çok çalışan ülkeyiz
        Avrupa’da en çok çalışan ülkeyiz
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Kanada Başbakanı'ndan Filistin açıklaması
        Kanada Başbakanı'ndan Filistin açıklaması
        Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu duyurdu!
        Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu duyurdu!
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine saldırı
        Başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine saldırı
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!
        Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!
        Diploma davasında yeni gelişme
        Diploma davasında yeni gelişme
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Habertürk Anasayfa