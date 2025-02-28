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        Haberler Magazin Barış Arduç'tan, baba-kız paylaşımı - Magazin haberleri

        Barış Arduç'tan, baba-kız paylaşımı

        Ünlü oyuncu Barış Arduç, kızı Jan Asya ile birlikte keyifli anlarını sosyal medya hesabında paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 21:57 Güncelleme: 28.02.2025 - 21:57
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        Baba-kız paylaşımı
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        2020'de Gupse Özay ile evlenen Barış Arduç, Eylül 2022’de kucağına aldığı kızı Jan Asya ile yeni bir paylaşım yaptı.

        Barış Arduç, önce çölde çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

        Ardından kızı Jan Asya ile hamburger yediği anları paylaşarak hayranlarına baba-kız anlarını gösterdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Barış Arduç
        #Jan Asya

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