Barış Arduç'tan, baba-kız paylaşımı
Ünlü oyuncu Barış Arduç, kızı Jan Asya ile birlikte keyifli anlarını sosyal medya hesabında paylaştı
Giriş: 28.02.2025 - 21:57 Güncelleme: 28.02.2025 - 21:57
2020'de Gupse Özay ile evlenen Barış Arduç, Eylül 2022’de kucağına aldığı kızı Jan Asya ile yeni bir paylaşım yaptı.
Barış Arduç, önce çölde çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.
Ardından kızı Jan Asya ile hamburger yediği anları paylaşarak hayranlarına baba-kız anlarını gösterdi.
Fotoğraflar: Instagram
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