"Her şey çok güzel"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Barış Arduç, geçtiğimiz akşam "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisinde rol aldığı Erdinç Gülener ile Emirgan'daki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Arduç, "Herkese iyi bayramlar arkadaşlar. Çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Uzun zamandır görüşemediğimiz bir dostumuzun yanına geldik. Her şey çok güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.