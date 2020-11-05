"EVLENDİKTEN SONRA HAYATIMDA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

Eşi Gupse Özay'ın evde olduğunu söyleyen Arduç, "Yazarak, çizerek zaman geçiriyor. Evlendikten sonra hayatımda bir şey değişmedi. Yedi yıldır beraberiz, evlilik bizim için sembolik bir şey oldu. Değişen bir şey yok" şeklinde konuştu.