Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        25
        Trabzonspor
        TS
        24
        Samsunspor
        SAMS
        20
        Göztepe
        GÖZ
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Barış Alper Yılmaz: Önemli olan takımın kazanması - Futbol Haberleri

        Barış Alper Yılmaz: Önemli olan takımın kazanması

        Galatasaray'ın oyuncularından Barış Alper Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3-0'lık Ajax galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Önemli olan takımın kazanması" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 01:59 Güncelleme: 06.11.2025 - 01:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Önemli olan takımın kazanması"
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi Ajax'ı 4-0 mağlup eden Galatasaray'ın oyuncularından Barış Alper Yılmaz, galibiyeti değerlendirdi.

        "TARAFTARIMIZA ARMAĞAN OLSUN"

        Bu galibiyeti taraftarlara armağan eden Barış Alper, "Taraftarlarımıza teşekkürler, bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Bu galibiyeti onlara armağan etmek istiyoruz. Hiç susmadılar, ilk andan son düdüğe kadar hep desteklediler." ifadelerini kullandı.

        "ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI"

        Takım halinde hareket ettiklerini dile getiren Barış Alper, "Güzel gidiyoruz, hiçbir sorun yok. Takım halinde bir şeyler yapmak istiyoruz. Önemli olan takımın kazanması ve kulübün başarısı. İnşallah böyle devam eder." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        Rekorların adamı Victor Osimhen!
        Rekorların adamı Victor Osimhen!
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Ordu'da taş ocağında göçük!
        Ordu'da taş ocağında göçük!
        MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü
        ABD Minuteman'i denedi
        ABD Minuteman'i denedi
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Habertürk Anasayfa