Barış Alper Yılmaz: Önemli olan takımın kazanması

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi Ajax'ı 4-0 mağlup eden Galatasaray'ın oyuncularından Barış Alper Yılmaz, galibiyeti değerlendirdi.

"TARAFTARIMIZA ARMAĞAN OLSUN"

Bu galibiyeti taraftarlara armağan eden Barış Alper, "Taraftarlarımıza teşekkürler, bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Bu galibiyeti onlara armağan etmek istiyoruz. Hiç susmadılar, ilk andan son düdüğe kadar hep desteklediler." ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI"

Takım halinde hareket ettiklerini dile getiren Barış Alper, "Güzel gidiyoruz, hiçbir sorun yok. Takım halinde bir şeyler yapmak istiyoruz. Önemli olan takımın kazanması ve kulübün başarısı. İnşallah böyle devam eder." dedi.