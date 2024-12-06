Barınakta aç köpekler, ölen köpeği yedi

Bursa'da, Gemlik Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde aç kalan köpekler, ölen bir köpeği yedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olaya ilişkin Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

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HORTUMLA SIKARAK UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTILAR

Gemlik Belediyesi'ne ait Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altında bulunan ve aç oldukları iddia edilen sokak köpekleri, ölen bir köpeği parçalayarak yedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olayı öğrenip barınağa giden hayvanseverler, ölen köpeği yiyen köpekleri, hortumla su sıkarak uzaklaştırmaya çalıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden olurken, DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, “Olayı öğrenince hemen hayvan barınağına geldim. Yaşananları öğrenmeye çalışıyorum” dedi. REKLAM BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI Öte yandan Gemlik Belediyesi’ne bağlı Umurbey Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşanan olayla ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Olayın sorumlularının tespiti için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiği belirtildi.

"GÖRÜNTÜLER OLUMSUZLUĞUN VE İHMALİN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR" Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren olayla ilgili açıklama yaptı. Deviren, olayın derin bir üzüntüyle karşılandığını belirterek, “Bugün iyi bir akşam olmadı. Barınakta yaşanan bu olay ve bize ulaşan bu görüntüler hiç kimsenin kabul etmeyeceği görüntüler. Köpeği olan birisi olarak söylüyorum içim çok dolu. Burada kapasitemiz belli, 75 tane sokak hayvanı var. Sokak hayvanları sokağa alıştığı için belki strese giriyorlar ve belki yaşamları onlara çok zor geliyor. Depolarımızda aslında mama var. Sokak hayvanlarının beslenmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Uzmanlar bize stresten dolayı zayıfladıklarını söyledi. Görüntüler olumsuzluğun ve ihmalin olduğunu gösteriyor. İdari soruşturmamızı başlattık. Hukukçularımızı çağırdık az sonra burada olacaklar. Eğer savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekiliyorsa suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

"SOKAK HAYVANLARI ÇÖP KUTUSUNA ATILMAMALI" Deviren, bölgedeki veterinerlerle irtibata geçtiklerini ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nün incelemelerde bulunacağını söyleyerek, “Onların yaşamlarını koruyacağız. Hayvanlarımız sokaklarda güvenli değil. Orman Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerle 40 dönümlük bir arazi üzerinde bu bölgenin belki en iyi hayvan barınağı ile ilgili çalışmamız var. Bununla ilgili zemin etütleri yapıldı. Bu kabul edeceğimiz bir olay değil. Üzgün olmamız kaybettiğimiz sokak hayvanını geri getirmiyor. Yarından itibaren kaybettiğimiz sokak hayvanlarımız için hayvan mezarlığının yapılması adına çalışma başlatacağız. Sokak hayvanları çöp kutusuna atılmamalı” dedi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.