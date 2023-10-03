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        Haberler Gündem Barınaklardaki hayvanlar için “Sahiplen İstanbul” projesi başladı

        Barınaklardaki hayvanlar için “Sahiplen İstanbul” projesi başladı

        İBB tarafından geliştirilen SemtPati uygulamasıyla 2023 yılının ilk dokuz ayında 218 köpek sahiplendirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 18:01 Güncelleme: 03.10.2023 - 18:01
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        "Sahiplen İstanbul" projesi başladı
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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve iş insanı İpek Kıraç öncülüğünde kurulan, akıllı telefonlara indirilebilen SemtPati uygulaması ile İBB Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevleri'nde bulunan sahipsiz hayvanlar, ömürlük yuvalarına kavuşuyor.

        218 KÖPEK SAHİPLENDİRİLDİ

        “Sahiplen İstanbul” projesi kapsamında 2023 yılı ilk dokuz ayında 218 köpek sahiplendirildi.

        İBB’nin bakımevlerindeki köpekleri sahiplenmek isteyenler, ücretsiz indirilen SemtPati uygulaması ile başvuruda bulunabiliyor. Başvuru formunu dolduran hayvanseverler, İstanbul Gönüllüleri ve İBB Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından hayvan dostlarına kucak açıyor. Hayvan sağlığı ve bakımıyla ilgili temel bilgilerin de sunulduğu “SemtPati” mobil uygulamasında, her köpeğin yaş ve cinsiyet bilgileri ile fotoğrafı da yer alıyor.

        KOŞULLAR DENETLENİYOR

        İstanbul Gönüllüleri, SemtPati uygulaması ile hayvan sahiplenmek isteyen ailelerin koşullarını denetliyor. Gerekli ekipmanların ve sahiplenilmek istenen hayvanın kalacağı yerin şartlara uygun olup olmadığının kontrolünü sağlıyor.

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        #İstanbul Gönüllüleri
        #hayvan barınakları
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        #istanbul hayvan sahiplendirme
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