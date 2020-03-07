07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
METİN TEKİN: Beşiktaş ilk 20 dakika baskı kurdu, onun dışında istediği oyunu oynayamadı. Elinizde Boyd, Diaby ve Burak varsa, alan olsun istersiniz. Erken gol, çok daha farklı yere getirebilirdi Beşiktaş'ı. Topa sahip oldu Beşiktaş ama 20 dakikadan sonra oyuna ortak olamadı. Şutlarda eşitler. Bir iç saha maçı, 1 korner atıyor Beşiktaş, baskıyı anlatmak için söylüyorum.
"Günün sonunda da sayılarla da, oyun hikayesiyle de yeterli bir Beşiktaş görmedik. Kötü bir günündeydi, istedikleri olmadı ama derbiye istediği galibiyetle gitti. Burak kenarlara gittiği zaman, servisleri çok etkili. Orta stili olarak da çok iyi ortalar yapıyor. Lens'i 2 maçtır bekte izliyorum, ciddi eksiği var. Pozisyon, içeri, dışarı, yüksek top falan, ciddi eksiği var. 1 maçlık geçici çözümdür"
"Ljajic için, mesajlar olabilir, bunlar çok önemli değil. Oyuncu da ağzını açmayan bir insan değildir. Uyarırsın, diyalogla çözmeye çalışırsın ama yapabilir. 3-4 maç üst üste vura vura yaparsanız, taraftar 'tamam' der. İletişim biraz böyledir"
"Taraftar Ljajic'ten çok şey bekliyor fakat o performansı şu anda yok. Adem Ljajic önemli oyuncu. Ljajic'in bunları her zaman yapabilmesi rakibe falan bağlı değil, kendine bağlı. Futbola, mesleğe nasıl bakıyor? O önemli. Kendi belirleyecek her şeyi. Gol süper. Bir tane golün değil, performansın oyuncusu olmalı"
"Sergen Yalçın ile bir ivme kazanıyorsunuz ama sezon sonundaki durumu görürsek, bize daha net bir performans durumu verir. Sergen hoca, her ne yapacaksak, kazanarak yapacağız dedi. Şu anda bunu yapıyor, bu da güzel bir yaklaşım"
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