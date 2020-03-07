"Aslında, Beşiktaş’ın en önemli sorunlarından birisi gol vuruşu yapacak oyuncu sayısının azlığı gibi gözüküyor. Burak dışında gole katkı yapan oyuncu sayısı çok az. Galibiyet golünü atan Adem, uzun süredir suskundu. Gerçi attığı gol kelimenin tam anlamıyla müthişti. Harika bir vuruş izledik. 90’a giden topu kaleci ancak izleyebildi. Yapacağı hiçbir şey yoktu. Adem için şunu söylemekte fayda var. Futbolda küskünlük olmaz. Çok iyi maçlar çıkardığını biliyoruz. Müthiş bir yetenek olduğu gerçek. Bir süredir düşüş yaşıyor. Beşiktaş’ın ona ihtiyacı olduğu ortada. Kendini toparlaması şart. Golü çok güzel. Bu güzelliği oyuna yansıtmalı… Beşiktaş’ta dikkat çekin bir sorun ise, isabetli şut sayısı. Pozisyona girmekte, hatta ceza sahası içinde topla buluşmada sorun yaşamayan Siyah- Beyazlıların kaleyi bulan şut sayısı çok yetersiz…"