Barcelona'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yusuf Demir'in kiralık sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi. Türk asıllı oyuncu Rapid Wien'e geri dönecek. Yolun açık olsun" denildi.

18 yaşındaki futbolcu, Barcelona'da 9 karşılaşmada görev aldı.

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