UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan rüzgarı esmeye devam ediyor. Keyifle geçmesi beklenen Barcelona Viktoria Plzen karşılaşması ile ilgili soruların cevapları araştırılmaya devam ediyor. Peki Barcelona Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte haberimizin ayrıntıları...