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        Haberler Spor Futbol İspanya CANLI İZLE | Barcelona - Real Madrid maçı canlı takip et! El Classico Barcelona Real Madrid maçı şifresiz canlı izle - Futbol Haberleri

        Barcelona - Real Madrid maçı CANLI

        LaLiga'nın 11. haftasındaki sezonun ilk "El Clasico" maçında, Barcelona, lider Real Madrid'i Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda konuk ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 16:20 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:20
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        Sezonun ilk El Clasico'su!
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        STAT: Lluis Companys Olimpiyat

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        HAKEM: Jesus Gil

        SAAT: 17.15

        YAYIN: S Sport

        BARCELONA: Ter Stegen, Araujo, Christensen, Martinez, Balde, Cancelo, İlkay, Fermin, Gavi, Joao Felix, Ferran Torres

        REAL MADRİD: Kepa, Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy, Tchouameni, Kroos, Valverde, Bellingham, Vinicius, Rodrygo

        İspanya La Liga’nın 11. haftası sezonun ilk 'El Clasico' mücadelesine sahne oluyor... La Liga’da geride kalan 10 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Real Madrid 25 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Yoluna namağlup devam eden Barcelona ise 7 galibiyet ve 3 beraberlik alarak topladığı 24 puanla üçüncü basamakta bulunuyor.

        İki takım ligde 187. kez rakip olacak

        Barcelona ile Real Madrid, La Liga’da bugüne kadar 186 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Real Madrid, 77 galibiyet elde ederken, Barcelona ise 74 kez rakibine üstünlük sağladı. İki takım arasında oynanan 35 müsabaka ise berberlikle sonuçlandı. Eflatun-beyazlılar bu maçlarda 299 gol atarken, Barça ekibi ise 298 gol buldu.

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        En çok forma giyen Ramos, en golcü Messi

        İki takım arasında ligdeki rekabette en çok forma giyen oyuncu 34 maçla Sergio Ramos oldu. Ramos’u 29’ar maçla Sergio Busquets ve Lionel Messi takip etti. Ligde oynanan El Clasico’larda en çok gol atan isim ise 18 golle Lionel Messi oldu. Messi’nin ardından en golcü oyuncular listesinde 14 golle Alfredo Di Stefano ve 12 golle de Cesar Rodriguez yer aldı.

        Barcelona, bu sezon ligdeki tek namağlup takım

        La Liga'da geçen sezonu şampiyonlukla tamamlayan Barcelona, bu sezona da iyi bir performansla başladı. Ligde şu ana kadar oynadığı 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen Barça, 7 galibiyet ve 3 beraberlikle 24 puan topladı. Barcelona, evinde oynadığı tüm lig maçlarını kazanırken, Getafe, Mallorca ve Granada deplasmanlarından beraberlikle ayrıldı.

        Real Madrid, ligin en az gol yiyen ekibi

        Ligde 10 hafta sonunda topladığı 25 puanla Girona'nın önünde averajla liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, bu maçlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Bu sezon tek mağlubiyetini derbide Atletico Madrid'e karşı yaşayan başkent ekibi, kalesinde gördüğü 7 golle ise ligin en az gol yiyen takımı oldu.

        Barcelona’da 4, Real Madrid’de 3 eskik

        Ev sahibi Barcelona'da sakatlıkları bulunan Frenkie de Jong, Pedri, Jules Kounde ve Sergi Roberto, Real Madrid karşısında forma giyemeyecek. Konuk Real Madrid'de ise sakatlıkları devam eden Thibaut Courtois, Eder Militao ve milli futbolcu Arda Güler bu maçta oynayamayacak.

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        Haberi Hazırlayan: İnanç Ergülen
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