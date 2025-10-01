Habertürk
        Barcelona-PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Barcelona-PSG maçı hangi kanalda?

        Barcelona-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası dev bir maça sahne oluyor. Barcelona sahasında PSG'yi ağırlıyor. Kritik mücadele için geri sayım sürerken, Barcelona-PSG karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Barcelona-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Barcelona-PSG maçı yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 00:11 Güncelleme: 01.10.2025 - 00:11
        • 1

          Barcelona-PSG maçı için nefesler tutuldu. Devler Ligi'nde heyecan ikinci hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Barcelona, PSG'yi konuk ediyor. Geçtiğimiz senenin Şampiyonlar Ligi Şampiyonu PSG, zorlu Barcelona deplasmanında puan ve puanlar için sahaya çıkacak. Katalan ekibi ise, Fransız devi karşısında ev sahibi avantajını kullanıp sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki, "Barcelona-PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Barcelona-PSG maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        • 2

          BARCELONA-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Barcelona - PSG maçı 1 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak

        • 3

          BARCELONA-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

          Mücadele, Tabii Spor'da canlı yayınlanacak.

        • 4

          MUHTEMEL 11'LER

          Barcelona: Szczesny; Kounde, Cubarsi, Araujo, Martin; Pedri, De Jong; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski

        • 5

          Paris Saint-Germain: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Lee, Vitinha, Zaire-Emery; Mbaye, Ramos, Barcola

