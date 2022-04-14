Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövaş heyecanı bu akşam yaşanacak. Gecenin sonucu en merak edilen mücadelesi olan Barcelona Eintracht Frankfurt maçı saat 22:00'de başlayacak...

BARCELONA E.FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi çeyrek final turu ilk maçına sahne olacakBarcelona Eintracht Frankfurt maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Eric, Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembele, Aubameyang, Ferran

Eintracht Frankfurt: Trapp, N'Dicka, Tuta, Kostic, Hasebe, Sow, Jakic, Kamada, Lindstrøm, Knauff og Borre