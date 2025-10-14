Habertürk
        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona'da Lewandowski şoku! - Futbol Haberleri

        Barcelona'da Lewandowski şoku!

        Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'nin sol uyluk kasında yırtık tespit edildi. 37 yaşındaki golcünün bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 14:00 Güncelleme: 14.10.2025 - 14:00
        Barça'da Lewandowski şoku!
        İspanyol ekibi Barcelona forması giyen Polonyalı yıldız futbolcu Robert Lewandowski'nin sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyeceği açıklandı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Lewandowski'nin "sol uyluk biceps femoris" kasında yırtık meydana geldiği duyuruldu. İyileşme süresinin sakatlığın seyrine bağlı olarak değişebileceği belirtildi.

        Bir süre takımdan uzak kalacak tecrübeli futbolcunun 26 Ekim'de Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak "El Clasico" maçında forma giymesi beklenmiyor.

        Bu sezon 9 maçta sahaya çıkan 37 yaşındaki forvet oyuncusu, 4 gol kaydetti.

