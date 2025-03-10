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        Haberler Bilgi Spor Barcelona-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11'de oynayacak mı?

        Barcelona-Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli yıldızlar sahnede!

        Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona evinde Benfica'yı ağırlıyor. Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde, Barcelona-Benfica rövanş mücadelesinin tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Estadio da Luz'da oynanan ilk maçta 10 kişi kalan rakibi karşısında 1-0 mağlup olan Benfica tur şansını rövanş maçına bıraktı. Peki, "Barcelona-Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Barcelona-Benfica maçı yayınıcı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 20:04 Güncelleme: 11.03.2025 - 00:15
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        • 1

          Barcelona - Benfica maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonlar son turu ilk maçında rakibini 1-0 skorla mağlup etmeyi başaran Barcelona rövanş mücadelesinde avantajını koruyup, 'Devler Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Barcelona karşısında forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Peki, "Barcelona-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?" İşte Barcelona-Benfica maçı muhtemel 11'leri...

        • 2

          BARCELONA-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Barcelona-Benfica Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı 11 Mart Salı TSİ ile 20:45'te oynanacak.

        • 3

          BARCELONA- BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Estadio Olímpico Lluís Companys Stadtyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          MUHTEMEL 11'LER

          Barcelona: Szczesny, Martinez, Ronald Araujo, Kounde, Balde, Pedri, de Jong, Olmo, Yamal, Raphinha, Lewandowski

          Benfica: Trubin, Silva, Otamendi, Fernandez, Lemos Araujo, Aursnes, Barreiro, Orkun, Kerem Aktürkoğlu, Schjelderup, Pavlidis

        • 5

          KEREM VE ORKUN İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

          Barcelona ile oynanan ilk maçta mücadeleye ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün rövanş mücadelesinde sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

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