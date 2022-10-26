Alman devine üç puanı getiren golleri 10'da Sadio Mane, 31'de Maxim Choupo-Moting ve 90+4'te Pavard kaydetti.

Bayern bu sonuçla grupta 5'te 5 yapıpı puanını 15'e çıkarırken, lider olarak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Bayen Münih ve Inter'in son 16'ya kaldığı grupta üst tur şansı kalmayan İspanya temsilcisi Barcelona, 1997-1998 ve 1998-1999 sezonlarından sonra ilk kez üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etti.