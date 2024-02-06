Barcelona Basketbol Takımı, eski oyuncusu Ricky Rubio'yu tekrar kadrosuna kattı

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İspanyol oyuncu Ricky Rubio, daha önce formasını giydiği Barcelona Basketbol Takımına tekrar transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki İspanyol basketbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Tecrübeli oyun kurucunun iyileşme süreci tamamlandıktan sonra takıma katılacağı ifade edildi.

Kariyerine Joventut Badalona'da başlayan Rubio, 2009-2011 yıllarında görev aldığı Barcelona ile 2 İspanya Kral Kupası, birer kez THY Avrupa Ligi ve İspanya Ligi şampiyonluğu yaşadı. Rubio, daha sonra Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, Phoenix Suns ve Cleveland Cavaliers formaları giydi.

Barcelona ile 30 Ocak'tan bu yana antrenmanlara katılan Rubio, zihinsel sağlık sorunları nedeniyle NBA kariyerine son vermişti.

Rubio, 13 yıllık NBA kariyeri boyunca normal sezonlarda 10,8 sayı, 7,4 asist ve 4,1 ribaunt ortalamaları yakaladı.