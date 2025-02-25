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        Haberler Bilgi Spor Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya Kral Kupası Barcelona - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya Kral Kupası yarı finali

        İspanya Kral Kupası yarı final maçında Barcelona, evinde Atletico Madrid'i konuk ediyor. Estadi Olimpic Lluis Companys Stadı'nda oynanacak dev karşılaşmada, iki takım da finale yükselmek ve kupayı müzelerine götürmek için kıyasıya mücadele edecek. Kazanan ekip, finalde Real Sociedad - Real Madrid eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Barcelona - Atletico Madrid maçı canlı izle kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 15:18 Güncelleme: 25.02.2025 - 15:18
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        • 1

          Barcelona ve Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Her iki takım da kritik karşılaşmayı kazanarak finale yükselmek istiyor. La Liga'da lider konumda olan Hansi Flick yönetimindeki Katalan devi, oynadığı 25 maçın 17'sinde galibiyet alırken 5 maçı kaybedip, 4 müsabakada ise beraberlik yaşadı. 3. sırada olan Diego Simeone’nin öğrencileri ise oynadığı 25 maçında 15'inde galibiyet, 2'sinde mağlubiyet yaşarken 8 mücadeleyi de berabere tamamladı. Peki, Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Barcelona - Atletico Madrid maçı canlı izle kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…

        • 2

          BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Barcelona - Atletico Madrid maçı, 25 Şubat 2025 Salı günü oynanacak ve saat 23.30’da başlayacak.

        • 3

          BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

          Barcelona - Atletico Madrid maçı, Tivibu Spor 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

          Estadi Olimpic Lluis Companys Stadı'nda oynanacak karşılaşma, Tivibu Spor 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

          BARCELONA: Szczesny; Kounde, Araujo, I Martinez, Balde; De Jong, Pedri; Raphinha, Olmo, Yamal; Lewandowski

          ATLETİCO MADRİD: Musso; Molina, Gimenez, Le Normand, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, Alvarez

        • 5

          BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI CANLI İZLE EKRANI

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla Tivibu Spor kanalına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

          https://www.tivibu.com.tr/spor

        • 6

          BARCELONA’DA İKİ EKSİK VAR

          Barcelona'da Marc Bernal ve Marc-Andre ter Stegen sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Andreas Christensen ise şans verilmesi halinde oynayamaya hazır hale geldi. Las Palmas maçından sonra ayağının kanlı bir fotoğrafını paylaşan Lamine Yamal'ın herhangi bir sakatlığı bulunmadığı öğrenildi.

        • 7

          ATLETİCO’DA TEK EKSİK KOKE

          Konuk ekip Atletico Madrid'de ise sakatlığı bulunan Koke, bu akşamki dev Barcelona maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

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