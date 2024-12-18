Barcelona: 90 - Fenerbahçe Beko: 63 | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16'ncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Barcelona'ya 90-63 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Barcelona, 9'uncu galibiyetini alırken; Fenerbahçe Beko, 6'ncı kez sahadan mağlup ayrıldı.
EuroLeague’in 16’ncı haftasında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Barcelona’ya 90-63 yenildi.
Bu sonucun ardından Barcelona, 9’uncu galibiyetini alırken; Fenerbahçe Beko, 6’ncı kez sahadan mağlup ayrıldı.
Karşılaşmanın en skorer ismi ise Barcelona’da 25 sayı kaydeden Kevin Punter oldu.
SALON: Palau Blaugrana
HAKEMLER: Tomislav Hordov, Rain Peerandi, Steve Bittner
BARCELONA: Punter 25, Anderson 18, Sarr, Vesely 2, Brizuela 11, Satoransky 5, Hernangomez 4, Nunez 4, Abrines 2, Parker 15, Parra 4
FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 4, Melli 3, Sertaç Şanlı 2, Mays 8, Hayes-Davis 7, Tarık Biberovic 4, Mert Ekşioğlu, Hall 9, Guduric 3, Colson 15, Birch 8
1’İNCİ PERİYOT: 20-12
DEVRE: 44-37
3’ÜNCÜ PERİYOT: 65-53
4'ÜNCÜ PERİYOT: 90-63