Barbunya Pilaki Tarifi, Nasıl Yapılır?

Barbunya pilaki, oldukça pratik bir tariftir. Ne yapsam diye düşünmek yerine, içerisine eklediğiniz havuç, patates gibi sebzelerle harika bir yemek hazırlayabilirsiniz. Değişikliğin yanında, barbunyanın faydalarını da unutmamak lazım tabi. Sizi daha fazla bekletmeden hemen barbunya pilaki tarifimizin malzemelerin bahsedelim.

Barbunya Pilaki Malzemeler

2 adet orta boy havuç

1 adet orta boy patates

1 adet kuru soğan

3-4 diş sarımsak

300 gram barbunya

1 yemek kaşığı kadar biber salçası

3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı

Karabiber

Pul biber

Tuz

1 adet küp şeker

Barbunya Pilaki Yapılışı

• İlk önce barbunyalarımızı tam pişmeyecek kadar haşlıyoruz.

• Kuru soğanımızı ve sarımsağımızı küp küp doğrayıp, bir tencereye alıyoruz.

• Zeytinyağı ekleyip, kavurmaya başlıyoruz.

• Soğanlarımız kavrulurken, havuçlarımızı ve patatesimizi küçük küçük küp şeklinde doğruyoruz.

• Kavrulan soğanlarımızın üzerine patateslerimizi, havuçlarımızı ve salçamızı ekleyip, kavurmaya devam ediyoruz.

• Bir süre kavurup, haşladığımız barbunyamızı, küp şekeri ve baharatlarımızı ilave edip, karıştırıyoruz.

• Tenceremize barbunyaları geçecek kadar su ekleyip, suyunu çekene kadar pişiriyoruz.

• Eğer barbunyalar suyunu çektiği halde pişmediyse, biraz daha su ekleyip, pişirmeye devam ediyoruz.

• Barbunyalarımız yeteri kadar pişince ocaktan alıyoruz.

• Barbunya pilaki tarifi artık servis için hazır. Afiyet olsun.