Barbunya Nedir, Barbunyanın Faydaları Nelerdir?

Görünüş olarak fasulyeye benzeyen ancak tat olarak tamamen farklı olan barbunya; İtalya, İspanya, Türkiye ve Yunanistan'da çokça tüketilir. İlk kez Antik Yunan'da yetiştirilen ve geliştirilen barbunya Roma fasulyesi olarak da adlandırılır. Lif bakımından zengin olan bu besin diyet uzmanlarının hastalarına hazırladıkları listelerde yer alır. Yağ oranı az, protein bakımından ise zengindir. Bir tabak barbunya vücudun ihtiyacı olan proteinin %50'sini karşılar. Bu bakımdan et tüketmeyi sevmeyen kişiler için de oldukça ideal bir besindir. Baklagiller ailesinden olan barbunya özellikle kış aylarında sıkla tüketilir. Yapılan araştırmalarda emzirme ve hamilelik dönemlerindeki kadınların sıklıkla tüketmesi gereken besinler arasında yer alır. Meksika gibi dünya mutfağını oluşturan ülkelerde sıklıkla tüketilen barbunya düz mor renkte bulunur. Cranberry olarak geçen bu fasulye ile ülkemizde yetiştirilen barbunya ayı tada ve besin değerlerine sahiptir. Görüntü olarak fasulyeye çok benziyor. Ancak besin değerleri fasulyeden daha yüksektir.

Besin Değeri:1 bardak barbunyada;

347 kcal

1,2gr yağ

O mg kolestrol

12mg sodyum

1,393mg potasyum

63 gr karbonhidrat

16 gr lif

2,1 gr seker

113 mg kalsiyum

5,1 mg demir

21 gr protein

176 mg magnezyum

Bolca A vitamini, B6 vitamini, B12 vitamini ve C Vitamini bulunur.

Barbunyanın Faydaları Nelerdir?

• Kas Sistemini güçlendirir: Bildiğimiz üzere protein vücut dokuları ve yapısal kas sistemi için oldukça gerekli bir bileşendir. Barbunya bu protein bileşenini yapısında o kadar bol miktarda barındırır ki neredeyse günlük alınması gereken proteinin tamamını bir porsiyon barbunyadan alabiliriz. Dokuz önemli amino grup asitlerin hepsi ve proteinler açısından oldukça zengin olan barbunya kaslara ve kas güçlenmesine destek olan ideal bir gıdadır.

• Glisemik indeksi düşüktür: Glisemik indeks, karbonhidratların vücuda verecekleri glisemik tepkilere göre yani karbonhidratların glikoza dönüşmeleri gibi tepkiler için belirlenen sayısal bir değerdir. Karbonhidratın glikoza dönüşmesiyle ise kan şekeriniz yükselmektedir. Özellikle beyaz pirinç gibi ya da beyaz ekmek gibi karbonhidrat değeri yüksek olan yiyeceklerde glisemik indeksle kan şekeri oldukça yüksek derecelere ulaşmaktadır. Bu nedenle karbonhidrat oranı yüksek olan yiyeceklerle glisemik indeksi düşük olan gıdalar eş zamanlı tüketilip kan şekeri düzeyi kontrol atında tutulmalıdır. Barbunyada ise şeker olabildiğince yavaş erime seyreder ve böylece kan şekerinde ani değişikliğe uğramaz. Buna bağlı olarak gelişen ruhsal değişiklikler ise tamamen engellenmiş olur.



• Sindirim Sistemine Yardımcıdır: Diyet lif oranı oldukça yüksek olan barbunya; bir fincanda yaklaşık olarak 8 gram lif oranına erişebilmektedir. Erkek ya da kadın için günlük tüketilmesi gereken lif oranının değişiklik göstermesiyle beraber ortalama 38 gram ve 25 gram arasında seyretmektedir. Lif kas sisteminde gösterdiği yararın yanı sıra bağırsak hareketleri içinde oldukça önemli bir besindir. Barbunya barındırdığı lif sayesinde bağırsak hareketlerine destek olarak kabızlığı önler.

• Sinir Sistemi Üzerindeki Etkileri: Barbunyanın besin içeriğinde oldukça yüksek folat bulunmaktadır. Araştırmalara göre bir fincan barbunyada günlük tüketilmesi gereken folatın yaklaşık olarak %92 si bulunmaktadır. Yani 1 fincan barbunya ile günlük tüketmeniz gereken folatın hemen hemen hepsini tüketmiş olursunuz. Son zamanlardaki çalışmalara bağlı olarak folat eksikliğinin Alzheimer ve Parkinson hastalıkları gibi birçok nörodejeneratif hastalıkların habercisi olduğunu söylemek mümkün.

• Kolesterole iyi Gelir: Barbunya; bulunan çözünür lif içeriği sayesinde fazla iştahı azaltmaya yardımcı olur ve bu durumda LDL olarak bilinen kötü kolesterol seviyesini azaltmakta harikadır.

• Vücut Fonksiyonlarına Destek Olur: Protein doku ve kas üzerinde gerekli olduğu kadar aynı ölçü ve oranla hormonlar, hücreler ve enzimler içinde önem arz etmektedir. Vücudun ihtiyaç duyduğu her türlü hormon ve enzim üretiminde yer almaktadır B1 vitamini, B2 vitamini ve B3 vitamini; vücudun besinlerini atıp enerjiye çevirmek ve metabolizma üzerinde büyük rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra barbunyada bulunan B3 vitamini ve B5 vitamini DNA, RNA ve sinir lifleri yapısına yardımcı olmaktadır.

• Kardiyovasküler Sistem İçin Faydalıdır: Bahsettiğimiz gibi barbunyada bulunan diyet lifleri kötü kolesterolü düşürmede oldukça etkilidir ve böylece kalbi korur. Bununla beraber barbunya omega 3 yağ asitleri açısından oldukça zengindir. Bu sayede hem kalp ve damar sağlığına etki eder hem de içerdiği potasyum sayesinde anti inflamatuar (iltihap önleyici) ve antioksidan özellikleri taşımaktadır. Barbunya vücuttaki su dengesini düzenler, kalp kaslarının çalışmasını denetler ve basıncını normalleştirir.

• Diyabete iyi Gelir: Barbunya düşük glisemik indekse sahip besinlerden biridir. Bu sayede şeker ve karbonhidrat barbunya tüketildikten hemen sonra tüketildiğinde oldukça yavaş sindirilmektedir. Bu durum insülin dengesinin korunması anlamına gelir. Diyabet hastaları için kan şekerini yönlendirmek oldukça önemlidir. Bu nedenle benim tavsiyem tanıdığınız herkese bundan bahsetmeli ve tüm diyabet hastalarını bilinçlendirmenizdir.

• Kanserle Mücadele Eder: Besin değeri açısından oldukça zengin olan barbunya özellikle yapısında bulundurduğu vitaminler ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun genel sağlığını da kontrol etmektedir. Barbunyada bulunan B-kompleks vitaminleri ve folat yeni hücre sentezinde önemli rol alarak organizma için hayati rol üstlenmektedir. Yapılan son araştırmalara göre barbunyada bulunan selenyum antioksidan olarak çalışır ve serbest radikal oluşumunu olabildiğince aşağıya çekerek hücre değişimine son vermekte ve kanser hücrelerinin ortaya çıkmasını engellemektedir.

• Kilo Vermeye Yardımcı Olur: Kalori bakımından oldukça düşük olan barbunyada araştırmalara göre 100 gram barbunyada 326 kcal bulunmaktadır. Aynı zamanda yüksek çözünür lif oranına sahip olan barbunya tüketimi

• sonrasında yeme isteğini azaltarak doygunluk hissi uyandırır ve böylece istenilen kiloya ulaşmanıza aç kalmadan erişebilmenizi sağlamaktadır.

• Hamileler İçin Faydalıdır: Barbunya hamile bayanlar için oldukça faydalı bir besindir. Sebebi ise; vitaminler kadar folat içermesidir. Folat DNA şekillendirilmesinde ve belli başlı doğumsal kusurların çabuk kapatılması açısından oldukça etkilidir. Vücutta enerji üretimi ve beyin fonksiyonları için gerekli ve uygun tiaminin dönüşü için barbunya tavsiye edilmektedir. Tabii zengin içeriği sayesinde hamilelik boyunca hem anne hem de bebek için gerekli bir besindir.

• Manganez güçlü bir antioksidandır. Bu madde aynı zamanda vücuda enerji verir. Bu iki özelliğe sahip olan barbunya vücudun gün boyu enerjik ve dinç olmasını destekler. Hücrelerin enerji üretmesini de sağlayarak yaşlanma gibi durumları azaltır.

• Yaşlanmayı geciktirmenin yanı sıra cilt içinde ideal bir besindir. Hem tüketilerek hem de maskeleri yapılarak kullanılan barbunya dermis tabakasının pürüzsüzleşmesini sağlar.

• Cilt lekelerini yok eder.

• Cilde parlaklık verir.

• Tırnakları besler.

• Sivilcelere iyi gelir.

• Cilde güzellik sağlar.