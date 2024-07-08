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        Haberler Dünyadan 'Barbie' oyuncusu Margot Robbie hamile - Magazin haberleri

        'Barbie' oyuncusu Margot Robbie hamile

        'Barbie' filminin başrol oyuncusu Margot Robbie, anne oluyor! Tom Ackerley ile evli olan ünlü oyuncu, ilk bebeğini bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 10:00 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:00
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        • 1

          En son başrolünü üstlendiği 2023 yapımı 'Barbie' filmiyle tüm dünyayı kasıp kavuran ünlü Avustralyalı oyuncu Margot Robbie, ilk çocuğuna hamile. 34 yaşındaki oyuncu ve yapımcı Robbie, İngiliz eşi Tom Ackerley ile birlikte ilk bebek heyecanı yaşıyor.

        • 2

          Hamilelik söylentileri, 34 yaşındaki Margot Robbie'nin aynı yaştaki eşiyle tatil yaparken karnını gösteren kısa bir bluzla çekilen fotoğraflarla ortaya çıktı. Çifte yakın kaynaklar, hamilelik haberini doğruladı.

        • 3

          SETTE TANIŞTILAR

          Margot Robbie ile Tom Ackerley, 2013'te İkinci Dünya Savaşı draması 'Aşk Uğruna'nın (Suite Française) setinde tanıştı. Margot; filmin oyuncusu, Ackerley ise yardımcı yönetmeniydi.
          Bir yıl sonra ilişkileri başlayan çift, Aralık 2016'da Avustralya'nın Byron Körfezi'nde özel bir törenle evlendi.

        • 4

          Çift, LuckyChap adlı yapım şirketini kurarak 'I, Tonya', 'Birds of Prey' ve 'Barbie' gibi TV ve film projelerinin yapımcılığını üstlendi.

        • 5

          Margot Robbie, daha önce katıldığı bir TV programında, çocuklarını Avustralya’da büyütmek istediğini söylemiş, eşi Tom Ackerley için, “Avustralya’yı seviyor. ‘İnsanlar neden Avustralya’dan ayrılırlar, anlamıyorum’ diyor” şeklinde konuşmuştu.

        • 6

          DÖRT ÇOCUK İSTİYOR

          Margot Robbie bir röportajında da; “Bir sürü çocuk istiyorum. Dört çocuklu bir ailede büyüdüm. O nedenle dört rakamı kulağa hoş geliyor” demişti.

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