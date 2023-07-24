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        Haberler Magazin 'Barbie', bundan sonra hep kâr

        'Barbie', bundan sonra hep kâr

        Küresel çapta 'Barbie' çılgınlığı yaşanıyor. Dünyanın en çok satan oyuncağı olan 'Barbie'nin filminin gündeme gelmesiyle birlikte kadınlar; saç kesimlerinden pembe kıyafetlere kadar birçok yönden görünümünü 'Barbie'ye benzetmeye çabaladı / çabalıyor. Hal böyle olunca da 'Barbie'nin filmi gişede büyük başarı elde etti. Öyle ki ilk 3 günde harcanan parayı çıkardığı gibi kâra bile geçti. 'Barbie'nin oyuncak olarak üretilmesi için büyük çaba sarf eden Ruth Handler ise bunları göremedi

        Mehmet Çalışkan
        mcaliskan@cyh.com.tr
        Giriş: 24.07.2023 - 17:27
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        • 1

          Barbara Handler

          'Barbie', ABD'li Ruth Handler'ın kızı Barbara Handler'dan esinlenilenerek üretildi.

          1950'lerin başında Ruth Handler, kızının ve onun arkadaşlarının yetişkin kadın bebekleriyle oynamayı, normal bebeklerden daha fazla sevdiklerini fark etti.

          O zamana kadar yetişkin bebekler sadece kartondan yapılıyordu.

          Ruth Handler, gerçeğe çok yakın üç boyutlu bir bebek yapmaya karar verdi.

        • 2

          Konuyu oyuncak şirketi Mattel'e ileten RuthHandler'ın teklifi, yönetici kurul tarafından ciddiye alınmadı.

          Bunun üzerine Ruth Handler, Almanya'ya gitti ve orada satılan 'Lilli' adlı bebeklerden aldı. Ondan esinlenerek yetişkine benzeyen bir bebek yaptı. Hatta giysilerini tasarlaması için profesyonel bir terzi bile tuttu.

          Mattel'in yöneticileri, elinde oyuncak bebekle karşılarına dikilen RuthHandler'in ısrarına daha fazla direnemediler.

          Adını Barbara Handler'den alan ilk 'Barbie' bebekleri 1959'da piyasaya çıktı.

        • 3

          1990'lı yıllardan itibaren dünyanın en çok satan oyuncağı olan 'Barbie', 2008'de dizi olarak TV ekranları için hikâyeleştirildi.

          2014'ten itibaren de animasyon film olarak beyazperdeye yansıdı.

        • 4

          • Barbie ve Sihirli Dünyası (2014)

          Türkiye İzleyici Sayısı... 155.496

          • Barbie Prenses ve Rock Star (2015)

          Türkiye İzleyici Sayısı... 127.264

          • Barbie: Uzay Macerası (2016)

          Türkiye İzleyici Sayısı... 109.918

        • 5

          Mattel oyuncak şirketi, 'Barbie'yi macera, komedi, fantastik türünde kurgusal uzun metraj film olarak sinemaya da uyarladı.

          'Barbie'nin filmi henüz proje aşamasındayken bile öylesine etki bıraktı ki, küresel çapta eğilim oluştu.

          Kadınlar; saç kesimlerinden pembe kıyafetlere kadar birçok yönden görünümünü 'Barbie'ye benzetmeye çabaladı / çabalıyor.

          Hattafloresan pembe boyaya o kadar çok ihtiyaç duyuldu ki dünya genelinde tedarik sıkıntısı yaşandı.

        • 6

          Hal böyle olunca daWarner Bros. yapımı, Greta Gerwig'in yönettiği 'Barbie', gişede oldukça büyük başarı elde etti.

        • 7

          Margot Robbie, Ryan Gosling ve America Ferrera'nın başrollerini paylaştığı 'Barbie', 3 günde 337 milyon dolarlık hasılata ulaştı.

        • 8

          Hasılatın yarısı, sinema salonu işletmecilerinin...

          145 milyon dolar bütçeye sahip 'Barbie', 3 günde 23 milyon 500 bin dolar kâra geçti.

          Filmin bundan sonraki her hasılatı haneye kâr olarak yazılacak.

          Tahminlere göre 'Barbie'nin kârı, 500 milyon dolara ulaşacak.

          Güncel kurla yaklaşık 13 milyar 500 bin TL...

        • 9

          'Barbie'ye gösterilen ilgi, Mattel oyuncak şirketini öyle heveslendirdi ki hakları elinde olan 47 oyuncağı dahakurgusal uzun metraj filme dönüştürme kararı aldı.

          O oyuncaklardan bazılarının adını da açıkladılar; 'American Girl', 'Magic 8 Ball', 'Matchbox', 'Masters of the Universe' ve 'Uno'...

        • 10

          RuthHandler, büyük çabalar sonucunda üretilmesini sağladığı 'Barbie'nin oyuncak satışında bir küresel marka olduğunu gördü ama sinemadaki başarısnı görmeye ömrü yetmedi.

          1916'da Denver'da dünyaya gelenRuthHandler, 2002'de Century City'de 86 yaşındayken hayatını kaybetti.

          Kızı BarbaraHandler ise 'Barbie'nin tüm ticari başarılarına şahit oldu.

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