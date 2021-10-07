Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi bu akşam yeni bölümü ile TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Barbaroslar dizisi oyuncuları ve konusu...
BARBAROSLAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Yapımcılığını ES Film'in yaptığı dizinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da devam ediyor.
BARBAROSLAR OYUNCULARI KİMLER?
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu, İbrahim Ethem Arslan ve Tuba Kaya'nın birlikte kaleme aldıkları tarih, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe yer almaktadır
BARBAROSLAR DİZİSİ KONUSU
Dizide, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve kaptan-ı deryası olarak bilinen ünlü denizci Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşlerinin hayatı anlatılmaktadır.
Sipahi Yakup Ağa'nın dört erkek çocuğu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas adlı kardeşler; Midilli'de güzel ve huzurlu bir hayat sürerler. Oğlanlar iyice büyüyüp de yetişkin olunca, günün birinde Oruç ve İlyas; denize açılma arzularına yenik düşerler ve birlikte Midilli'den ayrılırlar. Ağabeyleri olan İshak Reis, onların bu tutkularına ne kadar engel olmaya çalışmış olsa da, başaramamıştır.
Oruç ve İlyas Reis; senelerdir Midilli'den uzakta, İskenderiye'de yaşamışlar ve sürekli denizlere açılmışlardır. İshak Reis ise Midilli'de kalıp deniz hayatından uzak durmaya çalışarak çömlekçilik ile uğraşmaktadır.
Diğer yandan ise, uzun zamandır denizlerde yolculuk yapan Hızır Reis; Midilli'ye ağabeyinin yanına geri döner. Fakat Hızır da tıpkı kardeşleri Oruç ve İlyas gibi denizlere tutkulu birisidir. Midilli'ye döndükten kısa bir süre sonra bir tekneyle Kalimnos Adası'na gider...
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