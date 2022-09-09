Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı en çok araştırılan konularının başında geliyor. Dizinin ilk sezonunda yer alan Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe’nin ayrılmalarından sonra yeni oyuncuların kim olacağı da merak konusu. Peki, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. sezon ne zaman başlayacak?