Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. sezon ne zaman başlıyor?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 2. SEZON NE ZAMAN?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni sezonu olan 2. sezonun ne zaman ekrana geleceği henüz netleşmedi.

İlgiyle takip edilen tarihi dizi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı.

Dizinin Ekim ayı başında ekranlara gelmesi bekleniyordu ancak henüz başlamadı. Bu durum 'final mi yaptı?' sorularını da beraberinde getirirken remi bir açıklama da bulunmuyor.