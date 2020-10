Barbaros, Bahreyn Müzik Festivali'nde

Barbaros, bu yıl 22–31 Ekim tarihleri arasında 29. kez düzenlenen Orta Doğu’nun en büyük Uluslararası Müzik Festivallerinden biri olan Bahreyn Uluslararası Müzik Festivali kapsamında 30 Ekim saat 20:00’de Qal’at Al-Bahreyn Müzesi’nde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.





Pandemi nedeniyle bu yıl Qal’at Al-Bahrain Müzesi otoparkında arabalı konser formatında gerçekleştirilecek ve Culturebah Youtube kanalından da canlı olarak yayınlanacak konser ertesi gün Bahreyn Ulusal Televizyon kanalında da yayınlanacak.

Barbaros, yaylı düzenlemelerin de yer aldığı ve Türkçe, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca olmak üzere “Caruso”, “My Way”, “Belle” gibi dünya müziğinin en güzel örneklerinden şarkılar ile ülkemizde de “Böyle Gelmiş Böyle Geçer” adıyla seslendirilen “Bint El Shalabiya”, Dalida’dan dinlediğimiz “Salma ya salama” ve Bahreyn’in en sevilen şarkılarından biri olan “Tabeen Aini”yi de seslendirecek.





Abeer Nehme, Pamela Farhat, Mario Reyes and The Gypsy Family, Mohammed bin Faris Band, The Suspenders Featuring Abdulla Haji on Saxophone, Rehab Metawi gibi dünyaca ünlü isimlerin ve müzikal birlikteliklerin yer aldığı festival süresince müzikal atölyeler de gerçekleştirilecek.

“Dünyanın en önemli müzik festivallerinden biri olan Bahreyn Uluslararası Müzik Festivali’nde sahne alacak olmak benim için gurur verici. Canlı olarak Youtube kanalından da yayınlanacak konser ile Bahreyn’den tüm dünyaya ulaşabilecek olmanın keyfini yaşıyorum. Farklı dillerde hazırladığım özel bir repertuvarla dinleyici ile buluşacağım” diyen Barbaros, konserde bazı şarkılarında dinleyicilerine Arapça sürprizler de yapacak.