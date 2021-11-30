Barbados 400 yıl sonra Kraliçe ile tüm bağlarını kopardı!

Karayipler ülkesi Barbados, İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in hükümdarlığına son vererek yeni bir cumhuriyet kurdu. Barbados, yaklaşık 400 yıl sonra İngiltere ile tüm bağlarını kopardı.
Başkent Bridgetown'da düzenlenen törene yüzlerce kişi katıldı. Barbados'un 'ulusal kahraman' ilan ettiği ünlü şarkıcı Rihanna da törenlere katıldı.
RIHANNA ULUSAL KAHRAMAN İLAN EDİLDİ
Başbakan Mia Mottley Rihanna'nın ulusal kahraman ilan edildiğini kararını alkışlarla duyurdu, Rihanna da ödülü kabul etti.
İngiliz tahtının varisi Prens Charles törene katıldı. Kraliçe Elizabeth’in en iyi dileklerini gönderdiğini belirten Prens Charles, "Köleliğin korkunç vahşeti geçmişimiz tarihimizin en karanlık günleri. Cumhuriyetin kurulması yeni bir başlangıç sunuyor" dedi.
Barbados tam bağımsızlığın ilan ettikten 55 yıl sonra Cumhuriyet ilan etti.
Bazı haberlerde ise, eski kolonilerin İngiliz monarşisiyle bağlarını koparırken Prens Charles'ın törene katılması da İngiliz Kraliyeti'nin geleceğine dikkat çekildi.
Öte yandan Barbados'un ilk seçilen cumhurbaşkanı ise 73 yaşındaki Dame Sandra Mason oldu.
İngilizler ilk geldiğinde Barbados'ta yaşayan kimse yoktu. Barbados’da, 1627 ve 1833 yılları arasında şeker tarlalarında çalıştırılan ve İngiliz sahiplerine servet kazandıran 600 bin Afrikalı köle yaşadı. Sonunda 1838'de tam özgürlük verilirken, Ada 1966'da tam bağımsızlığını kazandı.
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