'5 yıl sonra farklı olacak' 0:00 / 0:00

Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali’ni düzenleyen Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği Başkanı Baran Mayda; “Aslında ‘Festival’ kelimesi bu projenin tam karşılığı değil. Çünkü içinde tiyatronun, konserin, söyleşilerin, atölyelerin ve sinemanın olduğu bir şenlik daha doğru karşılığı olacaktır.”

Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali, Baran Mayda'nın başkanı olduğu Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından 4’üncü kez düzenlenecek. Sadece bir film festivali olmayıp topyekûn kültür şenliği kimliğindeki Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali, bu yıl 4’üncü kez organize edilecek. Siirt ile birlikte bölgenin kültürel birikimine önemli katkılarda bulunan festival hakkında Baran Mayda Habertürk’e açıklamalarda bulundu.

Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali’ni düzenleme fikri ortaya nasıl çıktı?

Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali, Prof. Dr. Yasin Aktay hocanın "Dezavantajlı bölgelerde ne yapılabilir?" sorusuna verdiği cevaptır. Yasin Hoca, hayatın her alanında ama en çok da kültür alanında fikir üreten biri. Sanat ve kültür onun her anında var. Bu yüzden de festival, “Böyle bir proje nasıl olabilir, Siirt, buna nasıl tepki verir, sanatçılar bu konuda taşın altına elini koyar mı?” diye bir fikir telakkisinden çıktı. Bu yıl 4’üncüsünü 4 - 8 Ekim arasında hayata geçirmek üzere de saatini kurdu. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Sinema Genel Müdürlüğü ve değerli yöneticileri de bu projeyi sahiplenerek çok ciddi irade gösterdi. Dönemin Siirt Valisi Ali Fuat Atik’in ve iki yıldır bize büyük destek veren Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun nerdeyse bizden daha fazla festivale katkıda bulunduğunu söylemeden geçmek istemiyorum.

Festivalin amacı ve misyonu nedir?

Aslında 'Festival' kelimesi bu projenin tam karşılığı değil. Çünkü içinde tiyatronun, konserin, söyleşilerin, atölyelerin ve sinemanın olduğu bir şenlik daha doğru karşılığı olacaktır. Çoğu kısa film festivaline verilen büyük desteğe rağmen halk ilgi duymuyor. Kimisine de halk çok ilgi duyuyor ama festival beklentiyi karşılamıyor. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali ise anahtar kilit uyumu içerisinde. Sanatçılar, vatandaşlara hayran kalıyor, Siirt’in doğasına, kültürüne ve enerjisine âşık oluyor. Siirt halkı da bu organizasyona adeta bütün kalbiyle destek veriyor. Böylece artık geleneksel diyeceğimiz ve her yıl üstüne koya koya giden bir kültür trenine veya Kurtalan Kültür Ekspresi’nde seyahat ediyoruz.

Festivali organize eden, başkanı olduğunuz Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği'nden söz edebilir misiniz? Amacı ve misyonu nedir?

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği, Prof. Dr. Yasin Aktay hocanın fikir babalığında bulunduğu kültür organizasyonlarını hem kurumsal bir platformdan yapmak hem de kişilerin değil kurumun, şahısların değil fikrin önemli olduğu hususuna inanan insanların bir araya geldiği bir dernek. Meclis olması da hem içimizdeki renkleri hem de projeleri rahatça tartışabildiğimiz bir ortamın garantisi gibi.

Siirtlilerin festivale yaklaşımı nedir? Ne ölçüde ilgi gösteriyorlar?

Siirt bütün ilçeleri ve şehir merkeziyle hem festivale hem de festival dışındaki bütün kültürel organizasyonlara inanılmaz ilgi gösteren bir şehir. Mesela kitap fuarının da 5’incisi yapılacak ve ortaya inanılmaz bir yoğunluk çıkacak. Konserleri yerel tiyatroları ve gençliğiyle çok ciddi bir potansiyel taşıyor. Ben eminim ki Siirt’in kültürel birikimi bundan 5 yıl sonra bölgede daha farklı bir yere oturacaktır. Siirt, bence gidilmesi değil kalınması gereken kent hüviyetine en yakın markadır.

Festivali genişletmeye, uzun metrajlı bölüm ekleme düşünceniz de var mı?

Bu konuda bizi destekleyen ve himaye eden Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve diğer paydaşların fikri çok önemli.

Aynı zamanda 'Akif' adlı sinema filminin yapımcılığını da yaptınız? Film, gösterime ne zaman girecek?

Film, gösterime 24 Eylül'de girecek. Türkiye’nin her yerinde bir ‘Akif’ şöleni ve İstiklâl Marşı’nın yazılış sürecini yaşatacağımız bir yıl olacak. Türkiye’nin her yerinde bir 'Akif' şöleni ve İstiklâl Marşı’nın yazılış sürecini yaşatacağımız bir yıl olacak.