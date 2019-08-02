'Vuslat' dizisinde 'Fırat Çağlar' karakterine hayat veren oyuncu Baran Bölükbaşı, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Alışveriş merkezine tek başına gelen yakışıklı oyuncu, meydan katında bulunan bir restoranda yakın arkadaşları ve menajeri ile bir araya geldi.

Yaz dönemini dinlenerek ve tatil yaparak geçirdiğini söyleyen Bölükbaşı, "Yoğun geçen bir sezonun ardından hem arkadaşlarıma, hem de kendime zaman ayırıyorum. Bu süreci dinlenerek ve eğitimle geçiriyorum" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Bölükbaşı, yazlık ve spor giyim tarzının yanı sıra şıklığı ile de göz doldurdu.