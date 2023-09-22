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        Haberler Gündem Çevre BARAJ DOLULUK ORANI | İSKİ barajlardaki doluluk oranını açıkladı! İşte 22 Eylül itibariyle barajların doluluk oranı İstanbul

        İSKİ barajlarda doluluk oranını açıkladı!

        Yurt genelinde yaşanan kuraklık, mega kente su sağlayan barajların da doluluk oranını ciddi olarak düşürdü. İSKİ'den edinilen son bilgiye göre bugün itibariyle barajların doluluk oranı yüzde 24.15'e geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 09:36 Güncelleme: 22.09.2023 - 09:56
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        İSKİ barajlarda doluluk oranını açıkladı!
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        Türkiye, adeta kuraklığın pençesinde... Yurdun büyük bölümünde beklenen eylül yağışının gerçekleşmemesi nedeniyle akıllara, "Susuz mu kalacağız" sorusu gelirken, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki düşüş devam ediyor.

        EYLÜL AYINDA YAĞIŞ YOK

        İSKİ'den edinilen bilgiye göre mega kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı bu sabah itibariyle, yüzde 24.15'e kadar düştü.

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        Meteoroloji uzmanları kent için eylül ayının da yağışsız geçeceği bilgisini verdi.

        SU TASARRUFU ÇAĞRISI

        Yetkililer, İstanbulluların su tüketimi konusunda daha hassas olmaları uyarısında bulundu.

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