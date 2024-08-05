Barajda su çekildi, Selçuklu hanı ortaya çıktı
Kony'da bulunan Altınapa Barajı'nda su seviyesinin azalmasıyla, 822 yıllık Selçuklu dönemi Altınapa Hanı gün yüzüne çıktı
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Konya şehir merkezine 17 km uzaklıkta bulunan Altınapa Barajı, bölgenin içme suyu ihtiyacını karşılıyor.
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Öte yandan barajda kuraklık nedeniyle su seviyesinin azaldı.
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Bunun üzerine 822 yıllık Selçuklu dönemi Altınapa Hanı gün yüzüne çıktı.
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Anadolu Selçuklu Devleti Dönemi'nde Selçukluların önemli komutanlarından Şemseddin Altunapa tarafından yaptırılan Altınapa Hanı, Konya'da Meram Çayı üzerinde 1960'lı yıllarda sulama ve içme suyu temini amacıyla yapıldı.
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Kesme taşlardan yapılan ve Horasan harcıyla inşa edilen Altınapa Hanı, 8 asırdır bütün olumsuzluklara rağmen ayakta duruyor.
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