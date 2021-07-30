İHA

Başkent Ankara'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 16.60 seviyelerine kadar geriledi. Eğrekkaya Barajı’nı besleyen Akyar Barajı’nda da sular yıllar sonra en düşük seviyeye geriledi.

İHA'nın haberine göre 29 yıl önce sular altında kalan Karaağaç köyü, suların çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı. Eski evler ve kalıntıların yer aldığı alan drone ile görüntülendi.

Eğrekkaya Barajı'nın beslenmesi amacıyla Ankara'nın 90 kilometre kuzeyinde Kızılcahamam ilçesine 12 kilometre uzaklıkta inşa edilen Akyar Barajı, 13 bin 347 metre uzunluğunda, bin mm çapında bir hat ile Eğrekkaya Barajı'nı besliyor.

Azami su hacmi 56 milyon metreküp olan Akyar Barajı'nı ise Bulak Deresi besliyor.