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        Haberler Gündem Güncel Baraj gölünde su seviyesi düştü eski kara yolu ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Baraj gölünde su seviyesi düştü eski kara yolu ortaya çıktı

        Amasya'nın Suluova ilçesindeki Yedikır Baraj Gölü'nde, su seviyesi düşünce eski Amasya Merzifon bağlantı yolu ortaya çıktı, gölün ortasındaki ada ise yürüyerek ulaşılır hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 16:54 Güncelleme: 25.07.2024 - 16:54
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          Amasya’nın Suluova ilçesinde sulamada kullanılmasının yanı sıra göçmen kuşların yaz döneminde konakladığı Yedikır Baraj Gölü’nde sular kıyıdan metrelerce çekildi.

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          Altmış milyon metreküp kapasiteli gölde suların çekilmesiyle adaya giden yol ve eski Amasya Merzifon bağlantı yolu ortaya çıktı.

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          Amasya Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Zoolog Murat Karavin, AA muhabirine, barajdaki su seviyesinin kuraklık ve sulama rejimine bağlı olarak en düşük seviyeye gerilediğini söyledi.

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          Karavin, baraj gölünün sulak alan olarak iki yüzden fazla kuş türüne ev sahipliği yaptığına işaret ederek, "Yedikır Baraj Gölü esasen sulama amacıyla 1985 yılında yapılan bir baraj gölüdür. Fakat, zaman içerisinde bu baraj gölü aynı zamanda önemli bir sulak alan haline gelmiş ve sadece sulama değil, birçok göçmen kuşa da ev sahipliği yapmaya başlamıştır." dedi.

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          Suların azalmasıyla gelen kuş türlerinin azaldığını belirten Karavin, "Zaman içerisinde veya mevsimsel olarak yağış rejimi veya sulama rejimine bağlı olarak yer yer su seviyelerinde değişiklikler görülmekte ki şu anda da gördüğümüz üzere barajdaki su seviyesi neredeyse ölü hacim seviyesine ulaşmış ve suların çekilmesiyle beraber eski Merzifon yolu gün yüzüne çıkmış ve hatta pelikan adası olarak adlandırılan adaya artık yürüyerek geçilmekte şu anda." diye konuştu.

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