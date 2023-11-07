Baraj doluluk oranı kritik seviyede!

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. Hafta sonu özellikle gece saatlerinde sağanağın etkili olduğu kentte baraj doluluk oranında artış olmadı. Dahası bugün itibariyle oran daha da geriledi.

BARAJ DOLULUK ORANI: YÜZDE 17.10 Mega kentte barajların doluluk oranı; 4 Kasım Cumartesi günü yüzde 17.8, 5 Kasım Pazar günü yüzde 17.59 ve dün yüzde 17.31 olarak ölçüldü. İSKİ verilerine göre bu sabah ise bu oran, yüzde 17.10'a düştü. REKLAM

SU TÜKETİMİNE DİKKAT Yetkililer su kullanımı konusunda İstanbulluların dikkatli olması çağrısını yineledi.