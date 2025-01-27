Baraj doluluk oranı 27 Ocak 2025: İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte kış mevsiminin gelişiyle yükseliş bekleniyor. Peki 27 Ocak İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte baraj doluluk seviyesinde son durum
- 1
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, son dönemdeki yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. Peki 27 Ocak Pazartesi itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte baraj doluluk oranları
- 2
BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU? 27 OCAK 2025
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre 27 Ocak Pazartesi günü baraj doluluk oranı 52,53 oldu.
İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANI
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı şu şekilde:
- 3
Alibey Barajı yüzde 39,64
Büyükçekmece Barajı yüzde 48,95
Darlık Barajı yüzde 47,35
Elmalı Barajı yüzde 84,93
Sazlıdere Barajı yüzde 42,47
Terkos Barajı yüzde 57,88
Ömerli Barajı yüzde 54,55
Istrancalar Barajı yüzde 73,89
Kazandere Barajı yüzde 90,22
Pabuçdere Barajı yüzde 52,83
-