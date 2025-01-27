Baraj doluluk oranı 27 Ocak 2025: İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, son dönemdeki yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. Peki 27 Ocak Pazartesi itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte baraj doluluk oranları