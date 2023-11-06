İstanbul baraj doluluk| 2 günlük sağanağın ardından işte baraj doluluk oranı! Yağışın ardından barajlarda son durum, 6 Kasım 2023 itibariyle baraj doluluk - Güncel haberler

İstanbul baraj doluluk| 2 günlük sağanağın ardından işte baraj doluluk oranı! Yağışın ardından barajlarda son durum, 6 Kasım 2023 itibariyle baraj doluluk - Güncel haberler

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. Hafta sonu özellikle gece saatlerinde sağanağın etkili olduğu kentte baraj doluluk oranında artış olmadı.

YAĞIŞA RAĞMEN DÜŞÜŞ YAŞANDI Mega kentte barajların doluluk oranı; 4 Kasım Cumartesi günü yüzde 17.8, 5 Kasım Pazar günü yüzde 17.59 ve bu sabah ise yüzde 17.31 olarak ölçüldü.

SU TASARRUFU ÇAĞRISI Yetkililer su kullanımı konusunda İstanbulluların dikkatli olması çağrısını yineledi.