FEYYAZ DUMAN (NAZIM)

Nazım 40-45 yaşları arasında, sert bir mizaca sahip, saçları ve sakallarına hafif beyazlıklar düşmüş olgun biridir. Bir baraj inşaatında ustabaşı olarak çalışmaktadır. Disiplinli, tavizsiz, içine kapanık birisidir. Az konuşur. Geçmişi hakkında kimse bir şey bilmemektedir. Sert ve içine kapanık dünyasına yolda bulduğu ve yaralarını iyileştirdiği bir yavru köpek yoldaş olmuştur. Ama kendini en iyi hissettiği zamanlar bir arkadaşlık sitesinden yazıştığı Nehir ile geçirdiği zamanlardır. Duygudaşlık kurduğu bu kadının fotoğrafını göndermesiyle içinden çıkılması zor bir duruma girer. Kendi fotoğrafını göndermeye cesaret edemez ve baraj inşaatında sürgüne gönderilen, hiçbir şekilde anlaşamadığı sorumsuz, yakışıklı genç Tarık’ın fotoğrafını gönderir.

Nehir’in baraja gelmesiyle; iyi ile kötünün, doğru ile yanlışın birbirine gireceği ruhsal gerilimler ve gelgitler yaşamaya başlayacak, aşkı için her şeyi göze alabilecek tehlikeli bir aşığa dönüşecektir.