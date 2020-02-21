21 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Bahadır Köyü'nde bulunan Bahadır Barajı'nda meydana gelen çatlak nedeniyle sızıntı olduğu, bunun da göçüğe neden olduğu bildirildi.
Göçük sonucu yaklaşık 5 metre genişliğinde 8 metre boyundaki taşla doldurulan alanın gölete doğru kaydığı görüldü. Setin üzerindeki yolun yarıdan fazlası göçüğe kayarken, toprak yolda da büyük çatlaklar oluştu. Yoldan geçişlere güvenlik nedeniyle izin verilmiyor.
BÖLGEDEKİ 2 KÖY BOŞALTILDI
DHA'da yer alan habere göre çatlaklardan meydana gelen sızıntı nedeniyle ilçeye bağlı Bahadır ile Habipler köylerinin de boşaltılması kararı alındığı bildirildi. Barajın oluşturduğu risk nedeniyle dere yatağındaki evlerini boşaltan birçok kişi ya yüksek yerlere ya da tanıdıklarının evlerine gitti.
50'YE YAKIN EV TAHLİYE EDİLDİ
Köylüler, hem kendilerini hem hayvanlarını güvene aldı. Birçok kişi de evlerinden alabildiği eşyalarıyla çıktı. Bahadır Köyü Muhtarı Kader Metin, köyde dere kenarında bulunan 50 evin tahliye edildiğini, hayvanların da ahırlardan çıkarıldığını söyledi. Metin, tahliye edilen köylülerin geceyi güvenli bölgelerde geçireceğini belirtti. Bölgedeki 4 okulun ise bugün tatil edildiği bildirildi.
KÖYLÜLER HAYVANLARINI YÜKSEK YERLERE GÖTÜRDÜ
Evini boşaltan Ramazan Aydemir, ahırdaki ineklerini de traktörle mahallenin yüksek yerlerine götürdü. Kendi canlarından önce hayvanlarınınkini düşündüğünü belirten Ramazan Aydemir, "Baraj evime 2 kilometre uzaklıkta. Olası bir yıkım durumunda evim su altında kalacak. Evimizi boşaltmamızı söylediler. Biz de eşyalarınızı ve hayvanlarımızı güvenli bölgelere taşıyoruz. Kendimizden önce hayvanlarımızı düşünüyoruz" dedi.
VALİ KOCABIYIK: "TÜM TEDBİRLER ALINDI"
Baraja gelip inceleme yapan yetkililerden bilgi alan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, şiddetli yağış nedeniyle barajın tekrar dolduğunu ifade ederek, son durumla ilgili şunları söyledi: "Sabah saatlerinden itibaren burada sulama göletimizde su kaçağı olduğu tespit edildi. DSİ 2'nci Bölge Müdürlüğü hızlı bir şekilde müdahale etti. Banaz Kaymakamımız da burada bulundu. DSİ barajdaki su bir şekilde tahliye edilmeye çalışılıyor. Buna rağmen ciddi bir yağış var. Bu yağış nedeniyle, suyun boşaltma hızı, dolma hızını karşılamıyor.
"BİR ZARAR SÖZ KONUSU DEĞİL"
Bu nedenle iki köyümüzün tahliyesini yaptık. Bahadır köyünden 584, Hatipler köyünden 778 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın çoğunluğu kendi akrabalarının yanına gitmeyi tercih etti. Buna rağmen Valilik olarak ihtiyaç olursa diye, Banaz ilçesindeki yurtlarımızı pansiyonları ve otelleri hazır bir şekilde bekletiyoruz. Bütün tedbirleri aldık. Herhangi bir hanede ya da vatandaşımızda bir zarar ziyan söz konusu değil, oluşmaması için de bütün tedbirler alındı.
"KAZA, BELA OLMADAN ATLATACAĞIZ"
Uşak Valiliği, Kaymakamlık, Özel İdare, Banaz Belediyesi, AFAD ve DSİ burada, tedbirler alınmış durumda, kaza bela olmadan bunu atlatacağız. Hatipler köyünde taşımalı ortaokul var, 200 öğrenci eğitim görüyor. Olayı duyar duymaz tatil etmiştik bugün de tatil ettik. Çocuklarımızla ilgili de önlemi aldık. Ankara'dan büyük tahliye makineleri geliyor. Tahliyeyi nasıl sağlayacak onu görelim tekrar karar vereceğiz. Bu da birkaç gün sürer."
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