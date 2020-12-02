Baraj dizisinin 16. son bölümünde; Tarık’ın, cinayeti Nazım’ın üzerine yıkma planı yolunda gitse de Halil’i onların öldürdüğünü bilen gizemli kişi peşini bırakmamıştır. Bu gizemli kişi ilk hamlesini yapmıştır; Tarık’ı hiç tahmin etmediği bir şey bekliyordur. Baraj 17. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? İşte detaylar...

BARAJ 16. SON BÖLÜM ÖZETİ

Nehir, başına gelen kötü durumdan kurtulmayı başarsa da, kendini çok kötü hissediyordur. Bu yüzden Nazım, Nermin’in söylediği yalanı öğrenir öğrenmez Nehir’i yanına çağırdığında Nehir bir saniye bile düşünmeden Nazım’ın yanına gider. Ama Tarık’ın planı yüzünden Nazım ve Nehir’in birlikte mutlu olduğu günler ne kadar sürecektir?

BARAJ 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.