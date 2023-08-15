Bankalar kredi faiz oranları güncellendi! İşte Ağustos 2023 bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Bankaların kredi faiz oranları, kredi çekmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank gibi başta kamu bankaları olmak üzere birçok banka müşterilerine kredi imkanı sunuyor. Taşıt, konut ve ihtiyaç kredisinden yararlanmak isteyenler bankaların kredi faiz oranlarını araştırıyor. İşte 2023 Ağustos sitelerin faiz oranlarında son durum...
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Bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları tablosu güncellendi. Bankalar düşük faiz oranları ve uzun vade seçenekleri ile müşterilerine kredi imkanı sunuyor. Özellikle kamu bankaları Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank başta olmak üzere bankalar taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını resmi internet siteleri üzerinden açıkladılar. İşte Ağustos 2023 bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...
*Kredi faiz oranları bankaların kendi sitelerinden alınmıştır. Detaylı bilgi için bankaların resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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ZİRAAT BANKASI (TAŞIT KREDİSİ)
0 km ve en fazla 5 yaşındaki taşıtlar için kullandırılabilir.
48 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Ruhsatında hususi olarak kaydedilmesi kaydıyla hafif ticari araçların (minibüs, kamyonet, pick-up) alımını finanse etmek amacıyla kullandırılabilir.
Araç rehni, teminat olarak alınır. Bankamız lehine rehin tesis edilir. Gerekli görüldüğü takdirde ek teminat istenebilir.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat sigortası ve kasko* ürünlerini sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., kasko ürünü ise Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Türkiye Sigorta A.Ş. acentesidir.
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TÜKETİCİ KREDİSİ
Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.
50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.
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KONUT KREDİSİ
Azami 120 aya kadar vade ile konut kredisi kullanabilirsiniz.
Kredi tutarı, satın alınacak konutun SPK lisanslı ekspertiz firmalarınca düzenlenen ekspertiz raporundaki değeri üzerinden, BDDK tarafından belirlenen azami kredi tutarlarına/oranlarına göre belirlenmektedir.
Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebilir.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası* ürünlerini sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., konut ve zorunlu deprem sigortası ürünleri ise Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Türkiye Sigorta A.Ş. acentesidir.
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VAKIFBANK (İHTİYAÇ KREDİSİ)
36 aya kadar vade seçenekleri ile aylık, 3 aylık dönemler veya değişken taksitlerle geri ödeme seçenekleri vardır.*
Belirli ve düzenli bir geliri olan (ticari nitelikli kişiler hariç) ve istihbaratı olumlu olan gerçek kişilere kullandırılır.
Müşteriler hayat sigortalı ya da hayat sigortasız olarak farklı faiz oranı alternatifleri ile krediyi kullanabilir.
*Vade kredi tutarına göre değişmektedir. 50.000 TL'ye (dahil) kadar kullandırılacak kredilerde maksimum vade 36 ay, 50.001 TL ile 100.000 TL arasında kullandırılacak kredilerde maksimum vade 24 ay, 100.001 TL ve üzerinde kullandırılacak kredilerde ise maksimum vade 12 aydır.
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TAŞIT KREDİSİ
0 Km Taşıt Kredisinin azami tutarı satın alınacak aracın nihai fatura değeri üzerinden,
- 0 - 400.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %70'ine kadar,
- 400.001 - 800.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %50'sine kadar,
- 800.001 - 1.200.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %30'una kadar,
- 1.200.001 - 2.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %20'sine kadar taşıt kredisi kullandırımı yapılabilecektir.
0 Km Taşıt Kredisinin azami vadesi;
- Satın alınacak aracın nihai fatura değeri 400.000 TL ve altında olan taşıtlarda kredi vadesi 48 ayı,
- 400.001-800.000 TL arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 36 ayı,
- 800.001-1.200.000 TL arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 24 ayı,
- 1.200.000 TL üzerinde olan taşıtlarda ise kredinin vadesi 12 ayı geçememektedir.
48 aya kadar vade ile aylık, 3 aylık dönemler veya değişken taksitlerle geri ödeme seçenekleri vardır.
Belirli ve düzenli bir geliri olan ve istihbaratı olumlu olan gerçek kişilere kullandırılır.
Araç rehni, teminat olarak alınır. Bankaca gerekli görülmesi halinde buna ek olarak; kefalet, gayrimenkul ipoteği ya da nakit-mevduat-döviz tevdiat rehni talep edilebilir.
Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz.
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HALKBANK (İHTİYAÇ KREDİSİ)
Kredi ödemelerinizi;
Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli,
Azalan taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli,
Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.
50 bin TL 36 ay vade ile aylık 2,89 faiz oranı ve 56 bin 4104 TL geri ödemeli krediyi kullanabilirsiniz.
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KONUT KREDİSİ
Sosyal devlet anlayışıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kamu ve Katılım Bankaları iş birliğiyle hazırlanan; konut sahibi olmak isteyen orta gelirli müşterilerimizin ev sahibi olmalarına olanak sağlayan konut finansmanı ürünümüzdür.
Vade / Ödeme Koşulları
Kampanya, Bankamız ile anlaşma yapılan konut yüklenicilerinin/müteahhitlerinin el değiştirmemiş 1. el konutlarını kapsamaktadır.
Hane gelirine göre ilk 3 yıl taksit tutarının bir kısmı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, konut satış bedelinin %5'i de konut üreticisi firma tarafından karşılanacaktır.
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TAŞIT KREDİSİ
Hayalindeki arabayı almak için nakite ihtiyacı olan müşterilerimizin yanında olan araç kredimizdir.
Tutar ve Ödeme Koşulları
Dilerseniz artan taksitli veya azalan taksitli ödeme planı seçenekleriyle kredi taksitlerinizi gelirinize uygun olarak belirleyebilir veya ilk taksitinizi 2 ay erteleyebilirsiniz.
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