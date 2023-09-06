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        Haberler Gündem Eğitim Bankacılık ve Finans Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Bankacılık ve Finans Bölümü İş İmkanları

        Bankacılık ve Finans Bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Bankacılık ve Finans bölümü iş imkanları

        Üniversite tercih dönemleriyle birlikte öğrenciler farklı bölümler ve bu bölümlerin sunduğu imkanlar hakkında araştırma yapmaya başlar. Bankacılık ve finans üzerine okuma isteyenler de bu bölüm üzerine verilen eğitimleri ve sunduğu iş imkanlarını merak eder. İşte, merak edenler için Bankacılık ve Finans Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Bankacılık ve Finans Bölümü İş İmkanları hakkında bilinmesi gereken her şey.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 00:41 Güncelleme: 06.09.2023 - 00:41
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        Bankacılık ve Finans bölümü iş imkanları
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        Eğitimlerini 4 yıllık lisans üzerine sayısal bölümler üzerinden okumak isteyen kişilerin internet üzerinden en sık araştırdığı bölümlerin başında Bankacılık ve Finans Bölümü gelmektedir. Sizler için hazırladığımız bu yazımızda Bankacılık ve Finans Bölümü hakkında tüm detayları bulabilirsiniz.

        Bankacılık Ve Finans Bölümü Nedir?

        Bankacılık ve Finans Bölümü, üniversitelerde sayısal bölümde bulunan bir bölümdür. Bu bölümü okuyan öğrenciler finansal işlemler, yatırım, risk yönetimi, bankacılık operasyonları, sermaye piyasaları ve benzeri konularda temel bilgileri kazanır. Bankacılık ve Finans Bölümü'nü başarı ile okuyan öğrenciler, bankalar, finansal kuruluşlar, şirketler, yatırım fonları, sigorta şirketleri gibi çeşitli sektörlerde iş imkanlarına da sahip olabilirler.

        Bankacılık Ve Finans Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Bankacılık ve Finans Bölümü, üniversite sınavlarında sayısal bölümden öğrenci kabul eden bir bölümdür. Bu bölümün puanları yüksektir. Eğitim süresi lisans öğrencileri için 4 yıllıktır. Bankacılık üzerine 2 yıl olarak belirlenen eğitim süresi 4 yıla tamamlanarak da bu bölümden mezun olunabilir.

        Bankacılık Ve Finans Mezunları Ne İş Yapar?

        Bankacılık ve Finans Bölümü okumak isteyen kişiler en çok bu bölümü tamamladıktan sonra ne yapabileceklerini öğrenmek ister. Bu yüzden Bankacılık Ve Finans Mezunları İş Olanakları hakkında araştırmalar sıklıkla internet üzerinden de devam eder. Bankacılık ve Finans bölümü mezunlarının yapabileceği işler ise şu şekilde sıralanabilir:

        Finans ve Bankacılık mezunları, bankaların farklı birimlerinde görev alabilirler. Müşteri ilişkileri, kredi değerlendirme, operasyonlar, risk yönetimi gibi alanlarda çalışabilirler.

        Finansal kuruluşlar, yatırım şirketleri, varlık yönetimi firmaları, sigorta şirketleri gibi yerlerde portföy yönetimi, yatırım analisti, risk analisti gibi rollerde görevler alabilirler.

        Şirketlerin mali departmanlarında, finansal analiz, bütçeleme, nakit yönetimi gibi işleri üstlenerek şirketin finansal sağlığını ve yönetimini destekleyecek çalışmalarda bulanabilirler.

        Yatırım fonlarında portföy yöneticisi, analist veya operasyonel pozisyonlarda çalışabilirler.

        Bankalar, finansal kuruluşlar veya kredi derecelendirme ajanslarında kredi başvurularını değerlendirme, risk analizi yapma ve kredi politikalarını belirleme görevinde olabilirler.

        Şirketlerde veya finansal kuruluşlarda risk analisti olarak çalışarak, olası finansal riskleri değerlendirebilir ve risk yönetimi stratejileri geliştirebilirler.

        Uluslararası işlemleri yönetmek, döviz kurları ve uluslararası riskleri analiz etmek gibi görevlerde çalışabilirler.

        Arkeoloji bölümü iş imkanları
        Arkeoloji bölümü iş imkanları

        Bireysel veya kurumsal müşterilere finansal danışmanlık sağlama konusunda uzmanlaşabilirler.

        Bankacılık ve finans bilgilerini kullanarak kendi işlerini kurabilirler, yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyebilirler.

        Bankacılık Ve Finans Mezunları Nerede Çalışır?

        Bankalar

        Finansal Kuruluşlar

        Şirketlerin Finans Departmanları

        Yatırım Fonları

        Kredi Analisti

        Risk Yönetimi

        Uluslararası Finans Şirketleri

        Mali Danışmanlık

        Sermaye Piyasaları

        Girişimci olabilirler

        Bankacılık Ve Finans Bölümü Dersleri

        Bankacılık ve Finans bölümü dersleri oldukça kapsamlı verilen bir eğitim programına tabidir. 4 yıl içerisinde bu eğitimleri alan kişilerin alanında uzmanlaşmış olması amaçlanmaktadır. İşte Bankacılık ve Finans Bölümü dersleri:

        Temel Finans Dersleri

        Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Dersleri

        Sermaye Piyasaları Dersleri

        Finansal Analiz Dersleri

        Risk Yönetimi Dersleri

        Piyasa Riski ve Likidite Riski

        Uluslararası İşlemler Dersleri

        Finansal Teknoloji (Fintech) Dersleri

        Etik ve Regülasyon Dersleri

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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